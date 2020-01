Como fazer luzes avermelhadas no cabelo com cenoura e beterraba

Você gosta da cor vermelha, mas não quer danificar o seu cabelo com produtos químicos? Então aproveite o que a natureza oferece para mudar o seu visual. Com esta receita simples, você pode criar luzes naturais avermelhadas. Este corante caseiro também dá mais vida aos fios, já que a beterraba tem boas propriedades nutricionais.

Ingredientes

½ xícara de água

½ xícara de suco de beterraba

½ xícara de suco de cenoura

Modo de preparo

Ferva as cenouras com pouca água. Faça o mesmo com as beterrabas. Retire meia xícara de cada suco e misture com mais meia xícara de água.

Modo de uso

Aplique a mistura no cabelo já úmido. Deixe agir por uma hora enquanto você expõe o seu cabelo ao sol. Em seguida, enxague com água fria.

