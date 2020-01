Horóscopo mensal: As previsões para cada signo do zodíaco em fevereiro

Estamos prestes a entrar em fevereiro com previsões que podem surpreender todos os signos do zodíaco! Confira:

Áries

Em fevereiro, você pode receber uma oportunidade de crescimento no emprego. Uma viagem pode surgir no meio do mês.

Sua personalidade forte faz com que você atraia muitas energias negativas; é preciso se proteger e manter-se positivo.

Tenha discrição com seu dinheiro e com seus sucessos para não chamar inveja. Para os solteiros, a oportunidade renascerá com um amor do signo de Aquário, Virgem ou Capricórnio.

Seus melhores números serão 07 e 13 e a sorte com novos projetos estará em alta. O vermelho e dourado ajudarão a atrair boas energias

Touro

Neste mês de amor, você a sorte ao seu lado para continuar crescendo com seu parceiro e até se envolver mais em seu relacionamento. Os solteiros podem se envolver intensamente com alguém do signo de Leão, Escorpião ou Aquário.

Comece o mês com a ideia de renovar suas energias e abraçar o novo. Cerque-se de pessoas que o desafiem a ser uma pessoa melhor e não apenas daquelas que querem algo de você.

Tenha atenção com dores nas costas ou no pescoço. Continue com o exercício físico, mas não faça nenhum esforço extra para evitar lesões.

Você terá surpresas agradáveis ​​em seu trabalho. Você será muito propenso a perdas, por isso cuide bem das suas coisas e tenha mais atenção nas ruas.

Gêmeos

Será um mês de muitas metamorfoses para o seu signo. Não tema se reinventar em tudo que puder para ser alguém melhor e não esqueça que, para alcançar qualquer objetivo, o importante é ser constante.

Não se envolva em tantos problemas amorosos com parceiros diferentes; talvez seja a hora de buscar algo mais estável. Você será muito compatível com os signos de Libra, Aquário e Sagitário.

Alie sua saúde mental e física, buscando atividades que ajudem a liberar o estresse para se sentir mais tranquilo.

Seus números da sorte são 02 e 29. No trabalho, você enfrentará alguns problemas com seus superiores, portanto, tente manter a calma.

Câncer

Este mês de fevereiro será de grande sorte para o seu signo, então aproveite todas as oportunidades que aparecerem no seu caminho. Você crescimento no emprego e pode receber propostas muito atraentes.

Quem tem um parceiro formalizará seu relacionamento. Já os solteiros terão muita conexão romântica com os signos de Áries, Peixes e Escorpião.

Aproveite esta energia positiva para alcançar as mudanças que sua vida precisa. Tente usar tons de roxa e branco para atrair boas energias. Será um mês agitado em questões de viagens a trabalho ou lazer.

Leão

Você terá oportunidades de crescimento profissional e em sua vida pessoal. Não procure problemas onde não existem e lembre-se de confiar no seu parceiro. Considere levar o relacionamento mais a sério.

Para aqueles que são solteiros, haverá uma oportunidade de se apaixonar pelos signos de Capricórnio, Câncer ou Áries.

Em questões de saúde, tente relaxar mais e não sofrer tanto com as pressões. Comece a economizar para fazer uma viagem.

Você terá dias movimentados em questões de trabalho. Você terá sorte com os números 05 e 19. E o laranja ajudará a atrair boas energias.

Virgem

Fevereiro será muito bom para você em questões econômicas; tente melhorar sua administração e economizar para construir o que deseja.

Seus números da sorte são 06 e 54. Os virginianos que já têm um parceiro terão a oportunidade de se apaixonar ainda mais e podem decidir dar um passo no relacionamento.

Não negligencie sua relação com seus pais e seja mais cuidadoso. Esteja atento para aproveitar as oportunidades de assinar novos contratos que o beneficiarão.

Você pode atrair energias negativas das pessoas, especialmente em seu trabalho; tente se proteger.

Libra

Fevereiro será muito positivo para sair de todos os problemas relacionados a dívidas. Se aconselhe, pense e não volte a complicar sua situação financeira.

Este mês será fundamental no seu relacionamento amoroso, porque você terá que decidir se fica ou não com seu parceiro. Os signos mais compatíveis para se envolver serão Gêmeos, Sagitário e Aquário.

Será um mês de muitas festas e momentos divertidos com os amigos. Tenha cuidado com infecções estomacais. Você terá sorte com os números 08 e 57. O branco e azul ajudam a atrair abundância. Você pode fazer uma viagem no meio do mês ou volta a estudar.

Escorpião

Chegou a hora de acabar com as suas dívidas do passado, apenas tente se administrar melhor seu dinheiro e não cair nas mesmas situações que o complicaram.

Os solteiros terão a oportunidade de iniciar um relacionamento amoroso que lhes dará muitas satisfações, principalmente com os signos de Peixes, Touro ou Capricórnio.

Tenha cuidado com acidentes de carro e tente ser mais cauteloso nas ruas. Você terá um momento de sorte que mudará sua vida neste mês; seus melhores números são 09 e 60.

Você se sentirá melhor com seu parceiro e pensa em dar um passo no relacionamento. Evite ser rancoroso e não fale por impulso para não ferir pessoas queridas.

Sagitário

Surpresas muito agradáveis ​​virão para o seu no trabalho e também na vida amorosa. Quem é solteiro encontrará pessoas muito compatíveis dos signos de Aquário, Áries ou Virgem. Uma viagem pode ser planejada e concretizada.

A sorte virá com os números 02 e 71. O cinza, branco e azul ajudam a atrair boas energias. Voce pode ficar muito explosivo, por isso pratique algum exercício ou medite para liberar todas essas energias de maneira saudável.

Evite o consumo excessivo de álcool e tente dormir melhor. Um amor intenso e passageiro pede cuidado, especialmente para os que estão em um relacionamento sério; evite os triângulos amorosos.

Capricórnio

Mês para refletir muito sobre o seu futuro. É hora reduzir um pouco a diversão, começando a economizar e pensar com mais responsabilidade.

Seu signo é impulsivo e rancoroso, por isso deve aprender a ser mais tolerante e menos extremos com as pessoas. Seus números da sorte são 26 e 30. O preto, cinza e vermelho ajudam a atrair abundância.

Tenha atenção com dores de garganta e infecções de pele; cuide melhor da saúde e se precisar vá ao médico. Seus signos mais compatíveis serão Áries, Virgem e Sagitário.

Seu objetivo neste mês é ser o melhor em tudo o que você deseja; continue o que inicia e seja persistente. Você renova sua aparência e fica mais atraente. Uma viagem acontecerá.

Aquário

Você entra na sua melhor época do ano e todas as suas ideias serão renovadoras. Você terá sorte com os números 01 e 46. O azul e branco chamam boas energias e também abundância.

Os solteiros encontrarão uma pessoa especial do signo de Gêmeos, Libra ou Áries. Veja um médico se tiver problemas respiratórios.

Mudanças repentinas acontecem no trabalho, mas você não deve se preocupar. Você conserta ou vende um bem. Não minta mais para conseguir o que deseja, as pessoas apreciam muito mais a sinceridade.

Você terá a energia da mudança ao seu lado e propostas de trabalho interessantes chegarão.

Peixes

Você começará fevereiro com alguns problemas. Alguns podem conhecer alguém que causará problemas no relacionamento e é preciso tentar resolver essa situação.

Você terá várias oportunidades para ser o melhor em questões econômicas e deve aproveitar. Um problema legal será resolvido a seu favor e você se sente descansado.

A sorte virá com os números 07 e 54. Suas melhores cores são verde claro e cinza. Os signos mais compatíveis com você neste mês são Câncer, Sagitário e Áries; portanto, fique muito alerta para não deixá-los escapar.