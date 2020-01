Coronavírus: pesquisadores descobrem quais grupos estão vulneráveis

Os pesquisadores chineses divulgaram um estudo, publicado no The Lancet, constatando que o coronavírus pode contaminar, com mais facilidade, pessoas mais velhas e que tenham alguma doença crônica.

Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores avaliaram todos os casos confirmados que ocorrem entre 1º e 20 de janeiro de 2020 em um hospital de Wuhan.

No total, 99 pessoas participaram do estudo. O que foi possível identificar é que 55% delas tinham algum problema crônico, como diabetes, doenças cardiovasculares ou respiratórios e câncer. Além disso, os pesquisadores verificaram que a média de idade dos pacientes era de 55 anos.

Outro fato identificado é sobre o gênero dos pacientes. Mais homens tiverem entrada no hospital com suspeita de coronavírus. Dos 99 pacientes, 67 eram homens.

“A reduzida suscetibilidade das mulheres a infecções virais pode ser atribuída à proteção do cromossomo X e aos hormônios sexuais, que exercem um papel no sistema imunológico”, escrevem os pesquisadores.