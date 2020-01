Battle Royale: Liga Brasileira de Free Fire começa neste fim de semana

Começa neste sábado, 1º de fevereiro, a Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), campeonato oficial do game battle royale.

A disputa será dividida entre as Séries A, B e C. A Série A, principal delas, terá partidas semanais presenciais, com transmissão a partir das 13h (sábado e domingo) pelo YouTube e também na BOOYAH!, a plataforma de streaming oficial da Garena.

Os fãs que assistirem às partidas da LBFF por meio da BOOYAH! poderão ganhar recompensas direto no jogo, de acordo com informações da Garena.

As partidas da LBFF seguem a fórmula de seis quedas por dia, além de ter pontos corridos durante toda a etapa do campeonato. A final desta etapa está prevista para os dias 14 e 15 de março. O vencedor tem presença garantida no Free Fire Champions Cup, que acontece em abril, em Jacarta.

Com informações da Garena.

