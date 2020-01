7 regras estranhas sobre os filhos das Kardashians que irão te surpreender

Não é segredo que as Kardashians vivem cheia de luxos e excentricidades. E, embora pareça que elas estão se divertindo o tempo todo, elas realmente possuem protocolos suficientes para seguir, especialmente com seus filhos.

Sim, as Kardashian foram responsáveis por permanecerem no topo e a melhor maneira de conseguir isso é manter o equilíbrio entre vida social, profissional e como mãe.

Aqui estão algumas das regras que essas irmãs impuseram aos filhos.

1. Cada criança deve ter seu próprio guarda-costas

Um guarda-costas não é suficiente para as preciosas crianças kardashianas. Portanto, todos têm sua própria segurança individual.

Não importa se eles estão no jardim da casa ou estão passeando com as mães, a segurança é a coisa mais importante. Isso se intensificou após o roubo de Kim em Paris, quando ela foi amarrada e suas jóias roubadas.

2. Há um acordo entre elas e paparazzi

O famoso fotógrafo Jayden Seyfarth revelou ao portal Fairfax Media que os Kardashians têm um acordo bastante amigável com os paparazzi.

Eles avisam sobre onde estarão para preparar seus copos. Especialmente quando estão com os filhos. Os paparazzi estão condicionados ao quando abordar e a que tipo de fotos tiram.

Portanto, a condição é que eles selecionem os melhores e eles devem ser retocados antes de serem publicados.

3. Somente presentes de designers de luxo serão aceitos

As Kardashians sabem que o que seus filhos escolhem usar será vendido online em questão de minutos, então elas apenas apoiam designers que conhecem bem.

Devido ao seu status de celebridade, elas podem se aproximar dos melhores fashionistas para que a maioria dos presentes que recebam valha a pena.

North foi vista com uma bolsa Hermès e vestidos Balmain com jóias. Penélope foi vista com as roupas de Givenchy e Stella McCartney e até a pequena Stormi de 2 anos tem sua própria coleção de bolsas Louis Vuitton personalizadas.

4. As crianças devem seguir uma dieta rigorosa, sem glúten e sem laticínios

Kourtney Kardashian foi quem decidiu introduzir uma dieta rigorosa, sem glúten e sem leite, para seus filhos e o resto da família aderiu à ideia.

Em seu site, a irmã mais velha escreveu: "Acho que temos uma vida para viver e gostaria que ela se sentisse da melhor maneira possível. Percebi uma grande mudança positiva de comportamento com meus filhos quando seguimos uma dieta sem glúten e sem leite".

5. Biquínis Restritos

As Kardashians revelaram que tentam deixar seus filhos escolherem quais roupas usar para definir seu estilo sozinhos. No entanto, quem tem mais restrições é Penelope, filha de Kourtney K e Scott Disick.

E é que ele não permite que sua filha use biquíni ou roupa que considere provocativa, não importa se o resto de seus primos o usa. 6.

O "tempo de tela" é limitado a 30 minutos rigorosos por dia Qualquer pessoa que tenha assistido a um episódio do KUWTK sabe que é quase impossível que a família não olhe para o telefone o tempo todo.

Embora as crianças sejam frequentemente protagonistas de seus vídeos e fotos, as irmãs tentaram bani-las na mesa ou nas férias, mas simplesmente não funcionou.

Segundo Kourtney, ele não quer que seus filhos tenham a mesma dependência da tecnologia, por isso limita o tempo de exibição.

Em uma publicação em suas redes sociais, ele revelou que tem sido difícil separá-los da tecnologia. No entanto, ele conseguiu limitar o uso de todos a 30 minutos por dia. Isso se aplica a videogames e televisão. Enquanto isso, nos fins de semana, o tempo se aumenta para uma hora.

7. Todas as pessoas com quem têm contato com a Kardashian devem assinar um acordo

Quando a babá de infância de Kardashians escreveu um relatório de 148 páginas sobre os anos que passou com a família, as irmãs decidiram tomar medidas para proteger sua privacidade. É por isso que agora eles estão pedindo a todos que estão próximos de seus filhos que assinem um acordo de confidencialidade.

Kim disse: "esse é o tipo de coisa com a qual lidamos todos os dias. Pessoas que procuram escândalos e criam histórias desagradáveis apenas para dar um nome. Eles não podem se safar”.

Fonte: Nueva Mujer.