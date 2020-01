Tecnologia: Samsung anuncia novos Galaxy A51 e A71 no Brasil

A gigante sul-coreana Samsung anunciou, nesta quinta-feira (30), a chegada dos novo smartphones Samsung Galaxy A71 e Galaxy A51 ao Brasil.

Em comunicado, a empresa revelou detalhes dos novos aparelhos. “Eles oferecem um novo patamar de experiência para quem busca a exata combinação entre soluções tecnológicas e um estilo de vida agitado”, afirmou.

Quatro câmeras traseiras

O Galaxy A71 oferece um conjunto de quatro câmeras traseiras. O sensor principal de 64 MP proporciona imagens com excelente nível de resolução, até mesmo durante a noite. A câmera ultra wide de 12 MP permite a captura de imagens mais amplas.

Samsung

Ainda na parte traseira, a lente macro de 5MP possibilita capturar closes de objetos a 4 cm da lente. O sensor de profundidade, também com 5 MP, permite o registro com o recurso de Foco Dinâmico e efeitos bookeh. Na parte frontal, há ainda uma câmera de 32 MP para selfies de alta definição.

O A51, por sua vez, também conta com conjunto quádruplo de câmeras traseiras. Com as mesmas soluções do A71, a única diferença está no sensor principal, que apresenta 48 MP. Os dispositivos contam, inclusive, com o recurso superestabilizador, capaz de minimizar tremores durante a gravação de vídeos.

Experiência visual

Com tecnologia Super AMOLED, o Galaxy A71 tem display infinito de 6,7 polegadas e resolução Full HD+, enquanto o A51 tem as mesmas especificações de qualidade, mas com tela de 6,5 polegadas.

Ainda de acordo com o comunicado, os dois novos smartphones apresentam leitor de impressão digital na tela.

Bateria de longa duração

Com bateria de 4.500 mAh e 4.000 mAh respectivamente, o A71 e o A51 foram projetados para ter um longo ciclo de durabilidade.

Os processadores de oito núcleos Snapdragon 730 (Galaxy A71) e Exynos 9611 (Galaxy A51), aliados a memória RAM de 6 GB (Galaxy A71) e 4GB (Galaxy A51) e armazenamento de 128 GB, elevam o desempenho dos smartphones.

O Galaxy A71 e o Galaxy A51 também podem acessar o ecossistema de aplicativos e serviços inteligentes da Samsung, incluindo Bixby, Samsung Pay, Samsung Health. Os dispositivos também estão protegidos pela plataforma de segurança Samsung Knox. O Galaxy A51 possui aplicativo de TV digital aberta (HDTV).

Preço e Disponibilidade

Com preço sugerido de R$ 2.799,00, o Galaxy A71 chega ao Brasil com três opções de cor: preto, azul e prata. O produto será comercializado a partir da primeira quinzena de fevereiro. O Galaxy A51, por sua vez, tem preço sugerido de R$ 2.199,00 e está disponível, a partir desta quinta-feira (30), em preto, azul e branco.

Com informações da Sony

