Estes são os smartphones Android e iOS que não serão mais compatíveis com o WhatsApp

Uma decisão do WhatsApp deve prejudicar alguns usuários da plataforma muito em breve. O aplicativo deixará de ser compatível com determinados smartphones a partir do próximo mês.

Como informado, nos sistemas operacionais a seguir, o usuário já 'não pode criar contas novas nem confirmar novamente contas existentes':

Android 2.3.7 e versões anteriores

iOS 8 e versões anteriores

No entanto, ainda é possível utilizar o aplicativo de mensagens normalmente até o dia 1º de fevereiro. Depois disso, haverá uma importante mudança na plataforma.

“Como deixaremos de desenvolver o aplicativo para os sistemas operacionais mencionados, alguns recursos poderão parar de funcionar a qualquer momento”, informou.

Ou seja, a partir de fevereiro deste ano, o usuário não poderá criar uma conta nova, nos aparelhos com as especificações, e também terá um app funcionando de forma limitada, podendo ficar inoperante a qualquer momento.

