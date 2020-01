Shake de nozes e banana para começar bem o dia

Os shakes são a maneira perfeita de dar energia para o seu corpo e, por isso, eles são uma ótima opção de café da manhã ou de lanche da tarde. Este shake de nozes e banana é uma maneira deliciosa de consumir nutrientes essenciais.

Ingredientes

½ banana

1 colher (chá) de sementes de chia

1 xícara de iogurte desnatado

2 colheres (chá) de mel

4 nozes

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Transfira o preparo para um copo e decore com nozes picadas.

Os benefícios das nozes

De acordo com o site NDTV Food, as nozes ajudam a diminuir o colesterol ruim no corpo e são ricas em ácidos graxos, que possuem propriedades anti-inflamatórias e ajudam a diminuir o risco de pressão arterial, derrames e câncer de mama, cólon e próstata.

Elas também são uma fonte de minerais como manganês, cobre, potássio, cálcio, ferro, magnésio, zinco e selênio.

Os benefícios da banana

Segundo o NDTV Food, a banana é uma rica fonte de potássio e ajuda a manter a função cardíaca normais. Comer uma banana todos os dias pode impedir a pressão alta e reduzir o risco de câncer de rim.