Os signos do zodíaco que menos se preocupam com delicadezas

Enquanto alguns signos são mais sensíveis para lidar com as pessoas, outros não costumam dar muita importância para a delicadeza e tato.

Confira quais são:

Áries

A impaciência e impulsividade do ariano fazem dele alguém que prefere agir primeiro e pensar depois. Nem sempre este signo se aceita como uma pessoa ofensiva e excessivamente crítica, mas mesmo assim assume uma personalidade que não usa do autocontrole para lidar com os outros.

Capricórnio

Quando está focado e com ambição de alcançar algo, o capricorniano pode ser rude sem perceber. Mesmo que não costume agir sem muita sensatez, este signo do zodíaco se sente pressionado a não perder tempo com tato e delicadeza em algumas situações, podendo simplesmente não se importar com o que as outras pessoas acham das suas intenções e ações.

Aquário

O desapego nato e distância do sentimentalismo fazem com que o aquariano não goste de fazer parte de dramas ou momentos mais emocionais. Ele não se sente confortável ao dar voltas em assuntos, preferindo ir direto ao ponto e ganhar impulso para agilizar as soluções – mesmo quando o problema seja delicado.