Os cuidados para manter o bronzeado saudável no verão

Os cuidados com a pele durante o verão precisam ser redobrados. Os raios solares, a distração e o suor podem gerar queimaduras, aumento do risco de câncer e envelhecimento.

Contudo, isso não significa que você não pode conquistar o bronzeado perfeito. Basta, apenas, tomar os devidos cuidados para obter um bronzeado saudável no verão.

Tomar água regularmente, usar protetor solar são algumas dicas essenciais e que devem ser colocadas em práticas o ano todo. No verão, há outras dicas especificas. A médica Elisa Urban compartilhou algumas para manter o bronzeado saudável no verão:

Hidratação com eletrólitos

A especialista destaca que hidratação deve ser realizada mais profundamente e só pode ser eficiente quando essa água tem a capacidade de entrar nas células, e para isso é necessário a presença de eletrólitos. Diante disso, é preciso optar por bebidas que tenham a presença de eletrólitos.

“Uma pele bem hidratada sofre menos com a superexposição solar, além de evitar descascamentos”, reforça a doutora. Uma opção é o Hydrolift, uma formulação equilibrada, com eletrólitos, micronutrientes e vitamina C.

Beleza de dentro para fora com ácido hialurônico

Ele é uma molécula produzida naturalmente pelo nosso organismo e tem a função de preencher os espaços entre as células, dando volume aos tecidos.

Segundo a médica, a pele é o órgão que tem a maior concentração de ácido hialurônico no organismo e é beneficiada diretamente por três características desse ácido: preenchimento, hidratação e ação antioxidante.

Porém, com o passar dos anos, a concentração de ácido hialurônico no corpo diminui. Ao restabelecer os níveis desse ácido nas camadas internas da pele, o equilíbrio de água é mantido.

“Consequentemente, são notadas a redução de rugas e a suavização das linhas de expressão, que estão também bastante associadas a grande exposição solar”, destaca Elisa.

Betacaroteno e astaxantina são aliados do bronzeado

São carotenóides – pigmentos naturais encontrados em plantas. O betacaroteno é precursor de vitamina A no organismo e é conhecido por dar pigmentação a alguns legumes, frutas e verduras, além de contribuir para o bronzeado perfeito, ajudando na formação de melanina e ainda, desempenha um papel importante como antioxidante.

De acordo com Elisa Urban, “investir em alimentos ou suplementos com betacaroteno e astaxantina é uma ótima escolha para o verão. Combinado com a vitamina C, ômega 3 ou licopeno, são ainda melhores absorvidos pelo corpo”.

Super bronze com ácido hialurônico + betacaroteno + astaxantina + vitaminas A, C e E

Quem busca potencializar os benefícios para a pele, unhas e cabelo, pode apostar em em uma fórmula com os nutrientes necessários para esse efeito. Com uma composição que traz ácido hialurônico, ácido ortosilícico, betacaroteno, vitaminas A, C e E, zinco, cobre, lisina, prolina, arginina, glicina, treonina, biotina, astaxantina e licopeno; Vegan Pro-Collagen é um pró-colágeno vegano que protege a pele e beneficia o bronzeado.