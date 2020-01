Os 5 looks perfeitos da Selena Gomez que vão te inspirar

View this post on Instagram

Selena Gomez And Jennifer Aniston's Friendship Started In A Bathroom Selena Gomez gave what she called on Instagram "one of my favorite interviews of my life! [To] the queen herself!" on the Ellen DeGeneres Show yesterday when Jennifer Aniston guest-hosted. Gomez spent a bit of time gushing about Friends and her obsession with Rachel Green, and then the two broke down their first meeting…in a bathroom. Gomez remembers it better than Aniston. Aniston started by revealing details about their friendship these days. "You’ve always been so sweet," she said. "You really are a genuine [Friends] fan. It’s amazing. We’ve known each other for years. You’ve been to my house. We’ve had pizza. Girl after my own heart, do we love a pizza or what? We love a pizza." "Yes, we do," Gomez added. [Swipe for see Full Article] 🆕 La amistad de @selenagomez y Jennifer Aniston comenzó en un baño Selena Gomez dio lo que llamó en Instagram "una de las entrevistas favoritas de mi vida". a la propia reina!" en el programa de Ellen DeGeneres ayer cuando Jennifer Aniston fue invitada. Gomez pasó un poco de tiempo hablando de Friends y de su obsesión con Rachel Green, y luego las dos confesaron su primera reunión… en un baño. Gomez lo recuerda mejor que Aniston. Aniston empezó revelando detalles sobre su amistad en estos días. "Siempre has sido tan dulce", dijo. "Realmente eres una fanáticamente genuina [Friends]. Es increíble. Nos conocemos desde hace años. Has estado en mi casa. Hemos comido pizza. Chica después de mi propio corazón, ¿nos gusta la pizza o qué? Nos encanta la pizza". "Sí, la amamos", añadió Gomez. [Desliza para ver el Artículo Completo]