Game It Came From Space And Ate Our Brains chega nesta quinta-feira para PS4

O game It Came From Space And Ate Our Brains chega nesta quinta-feira (30) para o console PlayStation 4 (PS4).

A novidade foi compartilhada pela Sony nesta semana. Em comunicado, a empresa revelou detalhes do novo título, desenvolvido pela Triangle Studios.

Reprodução

"Uma espécie alienígena impiedosa que se alimenta de cérebros humanos (duh) invadiu a Terra.", revela a descrição.

"Quem poderá detê-los? Você, claro! Salve o mundo — ou pelo menos a si mesmo". Confira trailer do gmae:

"Oblitere aliens neste game de tiro estilo arcade onde hordas de inimigos estão tentando fazer um lanchinho com o conteúdo do seu crânio", finaliza.

