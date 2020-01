Estes são os novos emojis que serão liberados em 2020 para WhatsApp

Mais 115 emojis inéditos, anunciados hoje pelo Unicode Consortium, fazem parte do novo pacote Emoji 13.0. As novidades serão liberadas para iOS, Android, WhatsApp e Twitter.

Como revelado pela Unicode, os novos emojis devem ser disponibilizados no segundo semestre deste ano. Confira a lista completa:

