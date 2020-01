Estes aplicativos podem ajudar a economizar dinheiro

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) entrevistou 813 consumidores e constatou que oito em cada 10 entrevistados possuem contas ou dívidas a pagar.

Os dados demostram que a educação financeira ainda é um tema complicado para os brasileiros. Felizmente, a tecnologia pode ser uma aliada contra o endividamento. Atualmente, há aplicativos permitem economizar e até controlar as finanças pessoais. Alguns deles são:

Organizze

Reúna toda a sua vida financeira em um único lugar. Com o app, você pode consultar o cartão de crédito e sua conta corrente ou poupança.

Pinngo

O app permite comparar os preços de produtos em diversos supermercados. Por meio dele, você consegue comprar os produtos mais baratos.

Zoom

É um comparador de preço. Ele compara os preços de procurando eletrônicos, eletrodomésticos, livros e outros produtos que são ofertados nos principais e-commerces brasileiros.

Guia Bolso

O Guia Bolso permite que você anote todas as suas despesas e consiga controlar as finanças com apenas alguns cliques.

Consulta Remédios

Não é mais necessário gastar muito em remédios e produtos de perfumaria. Com o app, você conseguirá pesquisar os valores mais baratos.