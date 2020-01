Especialistas ressaltam os benefícios de reduzir o consumo de álcool ao mínimo

Você sentiu esse desconforto ao acordar no domingo depois de uma noite de festa e chegou à conclusão de que não beber álcool pode ser a sua melhor decisão? Siga sua intuição.

Segundo especialistas, o sono melhora, a perda de peso aumenta e ainda há três benefícios que vários médicos comentaram com o portal Bustle.

Redução do estresse do fígado

Apenas um mês de sobriedade é suficiente para ajudar o seu fígado a se recuperar de alguns dos danos causados ​​pela bebida. George Koob, diretor do Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo nos Estados Unidos, diz que, após esse período, as pessoas apresentaram níveis mais baixos de enzimas hepáticas nocivas.

Maior sensação de bem-estar

Um estudo com mais de 40 mil pessoas publicado no Canadian Medical Association Journal em 2019 descobriu que as pessoas que pararam de beber, principalmente as mulheres, experimentaram uma clara melhoria na sua sensação de bem-estar até dois anos depois.

Vida sexual incrível

Como Shakespeare disse, “o álcool causa desejo, mas prejudica o desempenho”. Segundo o Joseph Volpicelli, “muitas pessoas assumem que beber pode aumentar o desejo sexual e eliminar inibições, mas o álcool também pode acabar com a capacidade de fazer sexo e é uma causa importante da disfunção erétil”. As pessoas que decidiram parar de beber podem experimentar maior libido, melhor desempenho e outros benefícios na cama.

Fonte: Nueva Mujer