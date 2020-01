Epic Games libera nova atualização para o título Fortnite

A desenvolvedora Epic Games liberou nesta quarta-feira (29) uma nova atualização para o título Fortnite.

A informação foi compartilhada pela empresa nas redes sociais. Na publicação, ela revelou alguns detalhes importantes.

"Lançamos um patch de manutenção para todas as plataformas. Ele tem como objetivo arrumar alguns problemas conhecidos".

"Com ele nós arrumamos as Tirolesas um pouco antes do que o planejado", informou na postagem. Confira:

Lançamos um patch de manutenção para todas as plataformas. Ele tem como objetivo arrumar alguns problemas conhecidos. Com ele nós arrumamos as Tirolesas um pouco antes do que o planejado. — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) January 29, 2020

"Tivemos outras correções: O conjunto Direto pro Gol agora aparece corretamente e o erro de não poder editar quando se olha para baixo foi resolvido".

Ainda segundo a empresa, "partículas e Sinais(Beacons) do Criativo já são customizáveis e interativos novamente".

