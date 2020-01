Os produtos bons e econômicos para conquistar cachos poderosos

View this post on Instagram

Por sua multifuncionalidade, o óleo de coco está, cada vez mais, invadindo a cesta de compras dos produtos essenciais para cuidados diários das brasileiras. Quer conhecer algumas dicas de uso e de armazenamento? Acesse o link na bio ou nos stories. 😉 #PraCegoVer: a imagem apresenta um óleo de coco da Inoar em um fundo rosa claro, com algumas folhas espalhadas. Há também um coco cortado ao meio, uma colher de pau com óleo de coco em cima de uma cumbuca de madeira. Abaixo do produto, estão os dizeres "Óleo de coco: dicas de uso e armazenamento". #SouMaisInoar #Inoar #óleodecoco #umectação #hidratação #cronogramacapilar