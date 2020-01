Conquiste um cabelo saudável com linhaça

Se você quer manter o seu cabelo saudável e com uma aparência invejável, é uma boa ideia incluir linhaça no seu dia a dia. Esta semente é rica em minerais e vitaminas e tem um alto teor de ácidos graxos, como o ômega 3.

Confira como usar a linhaça de acordo com as necessidades do seu cabelo:

Para a perda de cabelo

É aconselhável ingerir uma colher pequena de linhaça com o estômago vazio. Com isso, você verá como o seu cabelo fica mais forte e menos propenso à queda.

Para o crescimento do cabelo

Se o problema persistir, ferva as sementes até obter uma pasta. Espalhe pelo couro cabeludo e massageie suavemente. Isso acelera o crescimento de fios fortes e mais espessos e saudáveis.

Para as pontas duplas

A linhaça previne e repara as pontas duplas e os fios quebradiços. Deixe as sementes de molho durante a noite e use a água no dia seguinte para aplicar nas pontas logo depois de lavar os cabelos normalmente.

Outros benefícios

Aumenta o brilho.

Confere suavidade.

Define cabelos ondulados.

Diminui o frizz.

Protege do calor.

Fonte: Nueva Mujer