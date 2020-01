PlayStation Plus: Confira os jogos gratuitos do mês de feveiro

Foram divulgados nesta quarta-feira (29) os jogos gratuitos da PlayStation Plus (PS Plus) do mês de fevereiro de 2020. Confira a lista:

Bioshock: The Collection

“Da cidade submarina de Rapture até a metrópole aérea de Columbia, BioShock: The Collection leva os jogadores em jornadas monumentais através de lugares belos e perigosos, porém inesquecíveis”, revela a descrição.

BioShock: The Collection contém todos os três jogos da série – BioShock, BioShock 2, e BioShock Infinite – remasterizados em 1080p, incluindo todo o conteúdo adicional para um jogador. Trailer:

The Sims 4

“The Sims comemora seu aniversário de 20 anos agora em fevereiro, e você está convidado para a festa”, revela a descrição do título.

“Agora é a sua chance de brincar com a vida em The Sims 4, onde você pode libertar sua imaginação e criar Sims em um mundo único, que expressa quem é você”. Trailer:

Firewall Zero Hour (Requer PlayStation VR)

“Torne-se um Contractor e obtenha — ou proteja — informação confidencial dos times inimigos em Firewall Zero Hour, um game de tiro tático 4v4, desenvolvido exclusivamente para o PS VR”.

“Mergulhe direto nas batalhas intensas do multiplayer da nova season de Firewall Zero Hour — Operation: Black Dawn — que começa dia 4 de fevereiro, com um novo mapa (Oil Rig) disponível para todos os jogadores, e mais conteúdo gratuito”. Trailer:

Todos os três jogos estarão disponíveis do dia 4 de fevereiro até 2 de março. Como revelado, os títulos da PlayStation Plus de janeiro estão disponíveis apenas por mais alguns dias.

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: