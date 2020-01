Penteados de rabo de cavalo para não sofrer no verão

O rabo de cavalo é um clássico quando o calor aperta. Ele é fácil, simples e combina com todos os estilos. Se ele tiver acompanhado de alguns acessórios como lenços e tiaras, seu look fica ainda mais sofisticado. Veja algumas opções de penteado de rabo de cabelo compartilhadas pela empresa Lion.

Rabo de cavalo retrô com lenço

A volta da moda retrô é uma das tendências e você pode usar o rabo de cavalo com um ar característico dos anos 60 com os fios "colados" na cabeça.

Trança e rabo de cavalo

Com inspiração do street style, a dica é apostar em um rabo de cavalo baixo e arrematar a produção com uma trança embutida.

Rabo de cavalo alto e messy

Invista em hairstyle com um visual mais despojado e descontraído. Basta levar os fios até o topo da cabeça e prender com o elástico de sua preferência.

Presilhas e grampos

Coloque na lateral do cabelo, pois os acessórios dão um toque a mais ao rabo de cavalo

Rabo de cavalo com scrunchie

Unanimidade entre as fashionistas, o penteado não está sozinho. Com a febre dos acessórios para cabelo e a volta da moda dos anos 90, as scrunchies aparecem para dar mais personalidade.