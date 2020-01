Os sinais que indicam que você pode sofrer com transtorno de ansiedade

Mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com transtorno de ansiedade. Os dados fazem com que o Brasil seja o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

O ritmo acelerado das grandes cidades podem ser um dos motivos para tantas pessoas sofrerem com o transtorno. Mas, afinal, será que você também faz parte da estatística?

A psicóloga Aline Lisboa Farias publicou um artigo, no portal Psicologia, explicando alguns sinais que podem indicar que uma pessoa está com transtorno de ansiedade. Alguns deles são:

Preocupação ao extremo

Insônia

Medo em excesso

Músculos em tensão

Sentir-se inseguro

Querer ser perfeito

Dificuldade para solucionar problemas triviais

Relembrar traumas

Repetir várias vezes uma ação

Pensamos repetitivos

Problemas digestivos crônicos

Crise de pânico

Lembrando que o leitor tenha se identificado com alguns sintomas, a recomendação é procurar um profissional qualificado. Somente um médico pode realizar o diagnóstico de transtorno de ansiedade.