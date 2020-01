Esta é a imagem em microscópio do coronavírus

Uma equipe de pesquisa chinesa acaba de publicar no The New England Journal of Medicine um estudo detalhando as principais descobertas do tratamento do coronavírus. O estudo também inclui uma imagem de microscópio do vírus.

Ao observar por meio do microscópio eletrônico, os pesquisadores identificaram que as partículas apresentavam características esféricas. Elas tinham diâmetros que variavam entre 60 e 140 nanômetros, em diferentes estágios de evolução e com picos distintos (como raios ou antenas) de aproximadamente 9 a 12 nanômetros que aparecimento de uma "coroa solar".

As partículas foram encontradas livres e dentro das células na forma de vesículas anexadas às membranas das células humanas das vias aéreas. Essa morfologia observada "era consistente com a família Coronaviridae”.

Confira a imagem do coronavírus