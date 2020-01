Dua Lipa e o penteado que será tendência em 2020 para mulheres de cabelo curto

Dua Lipa arrasou no tapete vermelho do Grammy 2020. Não só pelo vestido branco e pelas unhas extravagantes, mas também pelo seu penteado.

Como copiar o penteado de Dua Lipa

As mulheres com cabelo curto sabem que, quando se trata de escolher um penteado, as opções podem ser limitadas. No entanto, Dua Lipa encontrou um estilo moderno e digno de tapete vermelho. É um penteado amarrado com um nó atrás e dois fios na frente, feitos para enquadrar o rosto.

Esse estilo é ideal para mulheres que, como a cantora, usam cores com muito contraste, pois permite mostrar os diferentes tons dos cabelos.

O segredo para manter a aparência durante a noite é aplicar gel ao pentear: além de garantir a durabilidade, ele confere uma aparência molhada.

O penteado também se tornou o queridinho das modelos mais famosas do momento, já que Bella Hadid também decidiu adotar o visual.

Fonte: Nueva Mujer