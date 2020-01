Dois satélites desativados estão em rota de colisão no espaço. A aproximação perigosa deve ocorrer nesta quarta-feira (29/01).

O alerta foi divulgada pela LeoLabs, empresa americana especializada no rastreamento, por meio do perfil oficial no Twitter.

2/ On Jan 29 at 23:39:35 UTC, these two objects will pass close by one another at a relative velocity of 14.7 km/s (900km directly above Pittsburgh, PA). Our latest metrics on the event show a predicted miss distance of between 15-30 meters. pic.twitter.com/Hlb1KeQ50U

— LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) January 27, 2020