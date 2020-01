Comer um ovo por dia não apresenta um grande risco para a saúde

Um novo estudo sugere que comer um ovo por dia é bom para a maioria das pessoas, mesmo para aquelas com histórico de doença cardíaca.

O estudo, conduzido na Universidade McMaster, abordou o problema de saúde cardíaca, avaliando “a associação do consumo de ovos com lipídios no sangue, doenças cardiovasculares e a mortalidade em grandes estudos globais que envolvem populações de países de baixa, média e alta renda”.

Usando dados de três estudos anteriores de longo prazo, os pesquisadores avaliaram cerca de 177 mil pessoas, distribuídas em 50 países dos seis continentes. Coletivamente, os estudos forneceram uma grande quantidade de dados sobre a associação entre dieta e saúde cardiovascular em uma variedade de contextos culturais e socioeconômicos. Essa é uma vantagem em relação a estudos menores, que geralmente se concentram em grupos de maior renda.

Os resultados: “a ingestão moderada de ovos, que é aproximadamente um ovo por dia na maioria das pessoas, não aumenta o risco de doença cardiovascular ou mortalidade, mesmo se as pessoas tiverem histórico de doença cardiovascular ou diabetes”, disse um dos autores do estudo, Mahshid Dehghan.

Fonte: Nueva Mujer