Boneco do youtuber Luccas Neto é o segundo brinquedo que mais faturou em 2019

Os carrinhos Hot Wheels, o boneco do youtuber Luccas Neto e as bonecas L.O.L. Surprise! estão entre os brinquedos favoritos das crianças no ano passado. É o que diz um monitoramento do instituto de pesquisa The NPD Group, que apontou para os modelos de brinquedos que mais faturaram no Brasil em 2019.

Em primeiro lugar no ranking, os carrinhos Hot Wheels em embalagens individuais movimentaram mais de R$ 80 milhões. Em segundo, o boneco do Luccas Neto, cujo canal tem uma das maiores audiências no país, é estreante na lista e se destacou como uma das estrelas no Dia das Crianças. Já a boneca L.O.L Surprise!, com preço médio de R$ 106 e apenas nove centímetros de tamanho, ficou em terceiro.

Repodução/The NPD Group

Veja também:

Sisu apresenta falhas na inscrição para lista de espera e internautas sobem hashtag

Placa Mercosul para novos veículos será obrigatória em todo o país a partir de sexta

A tão famosa boneca Barbie, que comemorou 60 anos no ano passado, alcançou a quinta colocação na lista, com faturamento de R$ 18 milhões. Foram lançados modelos da boneca com vários tipos de corpo, tons de pele, profissões e também modelos inclusivos, como a Barbie Cadeirante.

Para o presidente do The NPD Group no Brasil, José Guedes, o mercado brasileiro de brinquedos ainda é tradicional. "As crianças brasileiras ainda preferem carrinhos, bonecas e bonecos, em contraste com outros países, onde os favoritos são brinquedos tecnológicos, por exemplo", comenta.