The Bridge está disponível gratuitamente por tempo limitado na Epic Games Store

O game The Bridge, desenvolvido pela The Quantum Astrophysicists Guild, está disponível gratuitamente por tempo limitado na Epic Games Store.

Como revelado pela empresa, a promoção especial do título lançado em 2013 termina no dia 30 de janeiro (quinta-feira).

"The Bridge é um jogo de quebra-cabeça lógico que leva o jogador a reavaliar suas percepções de física e perspectiva", revela a descrição do jogo.

"É um verdadeiro encontro entre Escher e Isaac Newton. Manipule a gravidade para colocar o teto no lugar do piso e ouse com arquiteturas impossíveis". Confira trailer:

LEIA TAMBÉM: