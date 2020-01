Os signos do zodíaco que se sentem traídos facilmente

A desconfiança e necessidades de alguns signos do zodíaco podem deixá-los mais propensos a sentir que estão sendo traídos.

Confira se você faz parte desta lista:

Câncer

O instinto protetor do canceriano pode acabar deixando-o em alerta para qualquer sinal que possa indicar uma traição e tirando conclusões antes mesmo de comprovar os fatos. Seus relacionamentos e conexões são muito importantes, por isso se sente extremamente ferido quando alguém demonstra não possuir a mesma consideração, mesmo não exista “uma grande falha” do outro. Ele pode cobrar afeto antes de se afastar.

Touro

Além de comprometido, o taurino possui a necessidade de “possuir”, o que o faz exigente sobre atenção e lealdade. Por isso, este signo pode se sentir traído com tudo o que afete sua estabilidade, gerando tensões, ciúmes e situações desconfortáveis para todos os envolvidos em seus problemas.

Capricórnio

Os valores tradicionais do capricorniano podem ser facilmente afetados por sinais que demonstram falta de lealdade ou a troca do essencial pela superficialidade. Por isso, este signo tende a se sentir passado para trás e assume como traição tudo o que desestrutura seu sentimento e vida ao lado do outro.

Peixes

O pisciano é intuitivo e capta sinais que podem indicar uma traição. No entanto, ele também é imaginativo e pode acabar exagerando na desconfiança, assumindo uma postura crítica e defensiva para se “proteger” da decepção. Quando age desta maneira, ele tenta se refugiar na frieza e na racionalidade, negando sua natureza sensível e emotiva.