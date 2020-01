Os signos do zodíaco que devem se libertar do ex em fevereiro

Em fevereiro, alguns signos do zodíaco precisarão tomar a decisão de se afastar de ex-amores que ainda podem atrair problemas para as suas vidas.

Confira quais são:

Libra

No próximo mês, os librianos que ainda estão ligados a relacionamentos do passado devem cortar os laços, especialmente se houveram mágoas ou triângulos amorosos envolvidos. É possível que muitos comecem a aceitar que os ressentimentos já não possuem solução, especialmente se aconteceram com pessoas do signo de Terra (Capricórnio, Touro e Virgem) e Ar (Gêmeos, Libra e Aquário), evitando se machucar ainda mais.

Aquário

Relacionamentos terminados de forma conturbada ainda atraem energias densas de raiva e dor. A chance de que estas conexões se compliquem ainda mais com mentiras e omissões é grande, especialmente se os ex-parceiros são de signos de Água (Peixes, Câncer e escorpião) ou Fogo (Áries, Leão e Sagitário).

Peixes

Especialmente para aqueles que tiveram paixões avassaladoras com signos de Terra (Capricórnio, Touro e Virgem) e Fogo (Áries, Leão e Sagitário), chegou a hora de colocar um ponto final em assuntos inacabados que o impedem de seguir em frente e podem atrapalhar conexões genuínas que já estão sendo formadas ou ainda serão atraídas. É preciso evitar se entregar a nostalgia apenas dos bons momentos.