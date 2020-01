Numerologia: previsões da semana para o seu número pessoal

Você sabia que a numerologia, assim como a astrologia, pode apresentar aspectos do seu comportamento e realizar previsões? Cada um de nós temos um número pessoal que pode ser utilizado para entender um pouco mais sobre quem somos.

ENTENDA COMO SABER SEU NÚMERO PESSOAL

O cálculo é bem simples: basta somar os números da data de nascimento e obter o valor de 1 a 9. Por exemplo: 01/10/1992. É necessário somar a data de nascimento e o mês 01+10=11 e somar o ano 1+9+9+2= 21. Então somasse os dois resultados 21+11=32. Em seguida os dois algoritmos do resultado 3+2=5. Neste caso, o ano pessoal seria

CONFIRA AS PREVISOES DE 27 A 2 DE FEVERIRO

Curioso para saber o que a numerologia reserva para você? Confira as previsões compartilhadas pelo portal Horoscope.

ANO PESSOAL 1

Você está nos estágios iniciais de uma situação que o leva a um lugar muito melhor do que poderia imaginar. Isso é possível se você abandonar seus medos e permitir que forças maiores direcionem a ação. É irônico o quanto você pode ser bem-sucedido se renunciar à sua necessidade de controle.

ANO PESSOAL 2

Você poderá se concentrar muito nesta semana. Isso é bom; se isso o ajudar a concluir planos e manter compromissos. A desvantagem é se você ficar obcecado com uma certa ideia ou maneira de fazer as coisas. Isso pode criar problemas. Converse com alguém em quem você confia e que o conhece bem. Ele ou ela pode ajudá-lo a resolver as coisas da maneira mais realista. Reserve um tempo para relaxar e descontrair neste tempo ocupado.

ANO PESSOAL 3

É provável que você receba muita atenção esta semana, portanto, esteja disposto a compartilhar seus interesses com o maior número possível de pessoas. Este é o momento ideal para grandes reuniões e atividades compartilhadas com a família ou amigos. A viagem por prazer também é favorecida. Seu magnetismo pessoal é forte e você poderá atrair os outros com pouco esforço.

ANO PESSOAL 4

Você estará muito ocupado esta semana. O desafio é manter um equilíbrio entre as preocupações práticas e as necessidades dos outros. Alguns sentirão uma forte necessidade de fazer algo acontecer em um relacionamento próximo.

Isso pode ter consequências negativas não intencionais. Esteja muito atento às situações em que seria sensato deixar as coisas continuarem sem perturbar o status quo. Aceite mais mudanças inesperadas de agendamento. É melhor acompanhar o fluxo.

ANO PESSOAL 5

Você pode sentir uma forte necessidade de causar uma boa impressão. Em tempos difíceis, às vezes não se pode fazer as coisas como se fazia no passado. Isso não precisa estragar a sua felicidade. As coisas materiais não são a medida mais importante de sucesso ou felicidade. Faça o possível para reunir as pessoas para desfrutar de prazeres simples, como boa comida, risadas e compartilhar boas lembranças. Aceite ajuda quando for oferecida. Você não precisa fazer tudo sozinho.

ANO PESSOAL 6

Você pode estar se sentindo particularmente inquieto ou disperso esta semana. Não precisa ser um problema se você fizer o possível para manter seus compromissos e contar aos outros se sua situação muda. Não hesite em pedir ajuda se estiver sobrecarregado ou com dificuldades em permanecer na tarefa. Este é o momento ideal para visitar as pessoas que você mais gosta.

ANO PESSOAL 7

Você pode estar em um turbilhão de atividades e ainda se sentir isolado ou sozinho. Pode ser um amor perdido ou uma pessoa querida que está longe que o distrai dos momentos potencialmente felizes que estão bem à sua frente. Alguns de vocês vão se apegar a ideias de como as coisas devem ser, em vez de aceitar o que é dado. Quanto mais você abrir seu coração e alcançar os outros com interesse sincero, mais conteúdo ficará.

ANO PESSOAL 8

Você pode lidar com várias demandas do trabalho, da família e dos amigos. Resolva aceitar suas obrigações com bom humor e uma atitude positiva. As limitações que a vida está colocando agora não precisam ser uma fonte de ressentimento ou frustração. O mais importante é dedicar generosamente seu tempo e compartilhar com os outros de uma maneira aberta e atenciosa. Você está construindo seu próprio caráter e estabelecendo fortes laços para um futuro melhor.

ANO PESSOAL 9

Você desfrutará de uma semana altamente criativa, onde sua diversão na vida será aprimorada por projetos criativos e boa comida. Pode ser fácil ser arrastado pelo fluxo de sentimentos fortes. Isso não é uma coisa ruim. Você pode sentir um sentimento mais profundo de apego àqueles que ama, bem como uma consciência ampliada de todas as coisas pelas quais você tem motivos para agradecer. Faça uma rede de contatos com pessoas que se preocupam com você.