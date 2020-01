Máscara caseira de amêndoas para uma pele sem rugas

Se você quer rejuvenescer o seu rosto de forma natural, anote a receita desta máscara de amêndoa. Ela é perfeita para eliminar os sinais de envelhecimento, já que o fruto seco contém um alto teor de vitaminas A, B e E, além de minerais e proteínas.

Ingredientes

1 colher (sopa) de água morna

1 colher (sopa) de mel

1 gema de ovo

2 colheres (sopa) de amêndoa em pó

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o mel, o ovo e a amêndoa em pó até obter uma massa. Em seguida, adicione a água morna aos poucos e bata até criar uma pasta lisa e macia.

Modo de uso

Aplique a pasta no rosto limpo e seco e deixe agir por 30 minutos. Retire com água fria e seque com uma toalha macia sem esfregar. Aplique um hidratante para finalizar.

Os benefícios da amêndoa para a pele

As amêndoas nutrem e proporcionam elasticidade à pele.

Como uma máscara caseira, as amêndoas deixam a pele macia e hidratada.

Fonte: Nueva Mujer