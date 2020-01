Free Fire World Series 2020 também acontecerá no Brasil

A final do próximo Free Fire World Series (FFWS), mundial do game battle royale, acontecerá no Brasil, em novembro deste ano.

A novidade foi confirmada oficialmente pela Garena. Como revelado, em breve serão divulgados outros detalhes da competição.

FFWS 2019

No ano passado, pela primeira vez no Brasil, a FFWS reuniu as 12 melhores equipes de Free Fire do mundo, tendo a equipe brasileira do Corinthians como campeã.

A competição teve mais de 2 milhões de visualizações simultâneas mundialmente, batendo recordes de audiência em competições de games mobile e se tornando a maior audiência da história do YouTube Brasil.

