Cabelo saudável: evite secá-lo com a toalha e outras 8 dicas

O cabelo é importante. Afinal de contas, qualquer pessoa se sente mais segura e bonita quando os seus fios estão macios, brilhantes e cheios de vida.

Veja as melhores dicas para cuidar do cabelo.

Corte as pontas

Corte as pontas com frequência para se livrar das partes inúteis e acelerar o crescimento do cabelo.

Lave o cabelo corretamente

Não aplique máscara ou condicionador nos cabelos molhados; remova o excesso de água antes.

Use produtos com moderação

Não abuse do shampoo, pois, a longo prazo, o couro cabeludo acumula resíduos.

Aplique óleos essenciais

Os óleos regulam a produção de gordura no cabelo. Portanto, aplicar óleo de coco ou amêndoa antes de lavá-lo diminuirá a quantidade de gordura.

Não abuse do aquecimento

É melhor optar por ondas naturais e dormir com um coque ou uma trança.

Penteie corretamente

Use a escova com cerdas largas e respeite os cabelos. Lembre-se de que você deve primeiro desembaraçar o cabelo dos meios às pontas e, finalmente, de cima para baixo.

Tome cuidado com a toalha

Não esfregue o cabelo com a toalha ao sair do chuveiro. O atrito causa frizz, quebra e ressecamento.

Cuide do couro cabeludo

Use produtos que favoreçam o couro cabeludo para que os folículos sejam mantidos limpos e sem obstruções nem inflamações.

Prepare um boa dieta

Ferro, proteína e vitaminas são essenciais para os cabelos. Você consegue todos esses nutrientes com uma dieta saudável e equilibrada.

Fonte: Nueva Mujer