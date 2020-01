Água de ameixa para acabar com a gordura abdominal

Estar acima do peso pode levar a uma série de malefícios para a saúde: a gordura acumulada atinge as artérias e causa diabetes e problemas cerebrovasculares. Então, nada melhor do que procurar alternativas que ajudem a eliminar os quilos extras — como esta receita de água de ameixa.

Ingredientes

1 litro de água

100 gramas de ameixas secas

Modo de preparo

Coloque as ameixas na água e mantenha o preparo na geladeira por uma semana. Coe e beba um copo todas os dias, antes do café da manhã.

Fonte: Nueva Mujer