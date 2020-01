Acessórios para montar looks de Carnaval gastando até R$60

Quer arrasar na folia, mas não deseja gastar muito? Saiba que é possível montar looks de Carnaval gastando pouco. Para promovar isso, selecionamos algumas peças. Com elas, você gastará até R$60. Não está acreditando? Confira abaixo!

Brinco de fita

Para dar um UP na sua fantasia, você pode apostar nos brincos de fitas. Eles podem ser encontrados a partir de R$15.

Saia tule

Você pode encontrar a saia tule (um clássico do carnaval) a partir de R$25 no Mercado Livre.

Conjunto Cropped

O conjunto é uma fantasia básica, mas muito bacana para quem deseja se fantasiar gastando pouco e com charme. Ele pode ser encontrado a partir de R$38,90 no Mercado Livre.

Body Cavado

Com ou sem saia tule, o body é perfeito para curtir o Carnaval arrasando no look e gastando pouco. Ele pode ser encontrado por a partir de R$33 (Mercado Livre).

Tiara de Carnaval

Para complementar o look, você pode usar uma tiara. Há opções a partir de R$16. Elas podem ser encontradas tanto no Mercado Livre quanto em grupos no Facebook e pequenos empreendedores.