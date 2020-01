WhatsApp realiza últimos ajustes para concluir desenvolvimento do tema escuro

O aplicativo de mensagens WhatsApp realiza os últimos ajustes para o concluir desenvolvimento do recurso tema escuro (dark theme).

Já disponível na versão beta para Android, o próximo recurso do app também será liberado para o sistema iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o aplicativo para Iphone deve receber o recurso muito em breve no beta.

Algumas cores foram corrigidas nas últimas atualizações da plataforma, como revelado pelo portal.

No entanto, ainda serão realizadas algumas modificações antes da liberacão. Confira postagem:

NEWS: Those colors are finally fixed in the latest WhatsApp beta for iOS 2.20.20 updates!

BUT.. Switching the theme (light <-> dark) for chat bubbles and empty contact/group icon is still not supported: changing the theme won't switch their style.

WhatsApp is working on it 👍🏻 https://t.co/OO8Y7hd82Z

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 26, 2020