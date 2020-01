Suco de aipo para queimar gordura depois dos 30 anos

Completar 30 anos significa começar a viver uma série de mudanças no corpo. Os pneuzinhos podem passar a ser um pesadelo, já que o metabolismo se torna mais lento e fica mais difícil queimar gordura abdominal.

Para te ajudar a acabar com a barriguinha, selecionamos duas receitas de suco com aipo. O efeito desses preparos pode ser notado em pouco tempo, se combinados com exercícios físicos.

Suco de aipo e maçã

Ingredientes

½ pepino

1 maçã

1 talo de aipo

1 xícara de suco de laranja

3 colheres (sopa) de mel

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea.

Suco de aipo e cenoura

Ingredientes

1 maçã

1 talo de aipo

4 cenouras

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea.

Tome o suco que você escolher com o estômago vazio por uma semana. Você verá que, depois de sete dias, a sua barriga diminuirá. Lembre-se de que também é necessário manter uma dieta saudável e uma rotina de exercícios para conquistar o corpo dos sonhos.

Fonte: Nueva Mujer