Iniciada na semana passada, nova rota internacional da Flybondi será operada três vezes por semana no GRU Airport

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/SP, recebeu na última sexta-feira (24) o primeiro voo da companhia ultra-low-cost argentina Flybondi.

De acordo com informações da companhia, o voo FO 5802 vai operar no GRU Airport três vezes, por semana, às segundas, quartas e sextas, com check-in no Terminal 2.

Para a nova rota internacional, a aeronave escolhida para operar no Brasil foi um Boeing 737-800, que fará a ligação com a capital Buenos Aires (Aeroporto El Palomar).

