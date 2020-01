Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 27 a 31 de janeiro

Mais uma semana está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

Você terá muito trabalho e revisões a serem feitas. Lembre-se de que você é um líder e seu trabalho é muito importante. Você terá sorte ao assinar um contrato, no amor e com os números da sorte serão 05 e 66.

Casais podem pensar em morar juntos. Tome cuidado com energias negativas de pessoas próximas e tenha discrição com suas realizações para não despertar inveja. Seu melhor dia será 28 de janeiro e você terá muita ajuda espiritual.

Alguém do signo de Câncer ou Escorpião o convida para sair. O vermelho e amarelo ajudam a atrair a sorte. Cuide do seu dinheiro e lembre-se de que é melhor não ser tão confiante para arriscar em investimentos.

Touro

Semana para controlar seu temperamento e não se sentir atacado pelas opiniões dos outros. Tenha paciência e considere os melhores conselhos.

Você trabalha duro e organiza documentos. Cuidado para não se complicar com dois amores ou dar chances a pessoas do passado que não merecem.

Um relacionamento estável pode ajudá-lo a viver em paz. Uma viagem pode ser programada. Não tenha medo de desafios e lembre-se de que sua personalidade forte o ajuda a vencer.

Você sorte em 30 de janeiro com os números 00 e 23. Um amor incondicional pode chegar e será do signo de Libra, Gêmeos ou Aquário. Tenha atenção com dores nos ossos.

Gêmeos

Você estará cercado por boas energias e terá dias de sorte ao assinar novos contratos ou com a chegada de dinheiro. Você verá que começará fevereiro da melhor maneira.

Evite se gabar pelo o que ainda não tem. Uma viagem pode acontecer em fevereiro. Você saberá de uma gravidez em família que lhe dará muita alegria.

Cuidado com o ciúme e tente não controlar tanto o seu parceiro para não atrair brigas. Em 28 de janeiro você terá sorte em tudo relacionado a relações e negócios.

Seus números da sorte são 07 e 53. Você inicia uma nova etapa que lhe dará muito sucesso no futuro, especialmente nos estudos.

Câncer

Muitas preocupações com a vida pessoal. Lembre-se de que você é o primeiro signo de água e costuma tentar resolver os problemas de quem ama, mas tente não esquecer dos seus próprios problemas.

Mudanças muito importantes no trabalho; portanto, converse com seus superiores e mostre bom trabalho.

Você pode receber uma proposta que irá ajudá-lo a melhorar economicamente. Seu melhor dia será 30 de janeiro e será propicio para fechar negócios.

Serão dias de grande compatibilidade e paixão. Os solteiros conhecem alguém de Capricórnio ou Peixes. Seus números da sorte são 05 e 24. Use a cor azul para atrair boas energias.

Leão

Você sofrerá muitas pressões sobre questões pessoais e profissionais, por isso seja paciente e tenha cuidado com suas ações. Lembre-se de que o seu signo é muito impulsivo e sempre procura problemas onde não existe; portanto, mantenha a calma e o pensamento positivo.

Você faz uma viagem inesperada por causa de questões de trabalho e tudo sairá bem. Cuide de problemas na garganta e vá ao médico se necessário.

Não perca mais o amor de vista; se realmente quiser ver alguém novamente, dê uma chance e lembre-se de que o orgulho às vezes não contribui para que você fique paz consigo mesmo.

Na terça-feira, você recebe um convite ou presente. Seus números da sorte são 00 e 76. Use o vermelho e o amarelo para atrair abundância.

Virgem

Você terá sorte com novos projetos e no trabalho, mais ainda assim deve analisar tudo muito bem. Aproveite as boas oportunidades que virão para você, mas meça suas despesas para não ter problemas financeiros.

Um parente pode pedir ajuda financeira. Tente se exercitar mais e aliviar o estresse; lembre-se que o contanto com a natureza faz com que você libere todas as energias negativas que afetam sua vida.

Nesta quinta-feira, você pode receber uma proposta importante no amor. Os solteiros receberão vários convites. Você terá sorte com os números 10 e 34.

Libra

Semana para tomar decisões importantes que afetarão seu ambiente de trabalho. Lembre-se de que seu signo está sempre procurando progresso e deve ser discreto com seus planos para que a inveja não o afete.

Uma viagem pode ser planejada. Você se divertirá muito e receberá um presente que não esperava. Lembre-se de que você deve sempre terminar o que inicia.

Você terá sorte com os números 12 e 35. O azul e branco ajudará a potencializar ainda mais as boas energias que o rodeiam. Dinheiro exta pode chegar ou um novo animal de estimação.

Escorpião

Você terá novas ideias no trabalho e negócios; lembre-se de que o seu signo é muito criativo e sempre procura maneiras de crescer profissionalmente desta forma. Você participará de uma reunião para mudanças positivas, mas evite impor sua decisão aos outros.

É hora de economizar e analisar suas despesas. Tente investir mais em si mesmo. Na quinta-feira, uma proposta importante para os relacionamentos ou amor chegará.

Em fevereiro, você receberá o que deseja tanto. Cuide da sua família e tente não ficar tão longe. Cuidar da saúde o ajudará a se sentir mais feliz. Você pode mudar de aparência e tomar novas decisões sobre os estudos. Seus números da sorte são 07 e 21.

Sagitário

Suas energias ficarão abaladas e isso significa que você terá algumas dificuldades em questões de trabalho ou negócios. Tente resolver tudo da melhor maneira e quanto antes, para que depois você não se sobrecarregue com situações complicadas.

Controle sua personalidade para não machucar os outros com suas ações. Chegam mudanças na equipe da sua área de trabalho e novas contratações. Você é convidado para uma viagem e será muito positivo.

Não vá atrás daquele amor que o deixou, lembre-se de que é melhor estar com pessoas mais compatíveis. Alguém importante irá pedir um favor. Considere que, se não puder resolver nenhum problema, peça ajuda e evite ser dominado pelo orgulho. Seus números da sorte são 02 e 17. O laranja e amarelo ajuda a aumentar sua sorte.

Capricórnio

Semana para atingir as metas que você tem em mente e progredir. Lembre-se de que seu signo passa por uma metamorfose e deverá tomar decisões no trabalho.

Tenha cuidado com depressões ou problemas nervosos. Tente entender que tudo o que acontece é um acumulo de experiências e o ajudará a ser mais forte; portanto, não deixe que pensamentos ruins invadam sua mente.

Um animal de estimação chegará a sua vida. Você planeja uma viagem. Um amor de Áries, Gêmeos ou Libra o procura.

Mantenha-se saudável para se sentir melhor e com mais energia. Você terá sorte na quarta-feira com os números 05 e 42.

Aquário

Você ficará muito feliz e terá a sorte de ter sucesso no trabalho. Lembre-se de que, para o seu signo, é hora de crescer profissionalmente, ter maior ambição e alcançar os objetivos.

Semana de novos empregos e projetos de negócios. Cuide de dores de estômago e tente dar mais atenção para a sua saúde. Você ajuda um membro da família e deve prestar apoio a uma pessoa querida.

Você se prepara para uma viagem. No amor, você pode voltar com um ex ou se apaixona. Uma mudança de casa pode ser muito positiva. Você terá sorte com os números 01 e 17. A cor cinza ajuda a atrair boas energias.

Peixes

O trabalho acumula e você pode se sentir frustrado, o que indica que uma mudança pode ajudar a se sentir mais realizado.

Você é muito sentimental e procurado por pessoas que buscam conselhos pessoais, por isso deve manter seu psicológico saudável.

Você recebe dinheiro extra e o usa para quitar suas dívidas. No amor, você permanecerá muito estável com seu parceiro e deve evitar pensar negativo ou em brigas.

Uma sociedade pode dar certo. Você compra roupas e renova sua aparência. Seu número da sorte é 09 ou 88. A sorte estará do seu lado e será potencializada pela cor azul claro.