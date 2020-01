Concorrente do WhatsApp, app Telegram lança inédito recurso para os usuários

O aplicativo de mensagens Telegram, concorrente direto do WhatsApp, liberou um inédito recurso para os usuários da plataforma.

O app conta agora com a nova função Poll 2.0. Com ela, o usuário (dos sistemas Android e iOS) pode realizar pesquisas e um grupo.

De acordo com o site especializado Fayerwayer, o resultado da enquete pode ser conferido em tempo real, recurso similar já disponível no Instagram. Confira todas as novidades:

Crie três novos tipos de enquetes.

Veja quem votou em que nas enquetes com resultados visíveis.

Vote em várias opções nas enquetes que permitem múltiplas respostas.

Adivinhe a resposta certa nas enquetes do tipo quiz.

Use bots como o @QuizBot para criar quizzes com várias perguntas.

Veja o progresso exato ao baixar e enviar arquivos.

Altere a aparência dos balões de mensagem.

Além disso, você pode fazer questionários, com a nova função, tudo de maneira muito simples e rápida no app.

Como revelado, a novidade já está disponível mundialmente. Para acessar, é necessário ter a última versão do aplicativo (Google Play e Apple Store).

LEIA TAMBÉM: