Acabe com o brilho no rosto com limão e maisena

Além da questão estética, a oleosidade contribui com o acúmulo de impurezas e bactérias no rosto — o que leva à acne.

Você tem a pele oleosa e, mesmo depois de experimentar vários produtos, não consegue acabar com o brilho no rosto? Então fique atento a estas receitas caseiras.

Estes dois ingredientes — que só precisam de água e boa frequência de uso — provam que a pele oleosa tem solução e que, para isso, não é preciso investir em produtos caros.

Amido de milho para pele oleosa

O amido de milho absorve o excesso de gordura.

Ingredientes

3 colheres (sopa) de amido de milho

Água

Modo de preparo

Misture duas colheres de amido de milho com um pouco de água morna. Quando dissolvido, adicione o restante do pó e mais água até obter uma pasta. Aplique a mistura no rosto e deixe agir por 20 minutos. Retire-a com água fria.

Suco de limão para pele oleosa

O limão elimina bactérias e diminui a oleosidade.

Ingredientes

Água

Suco de um limão

Modo de preparo

Em uma xícara, misture a água e o suco de limão. Com uma bola de algodão, passe o preparo no seu rosto. É importante que você use esse tratamento diariamente — mas apenas à noite, já que a luz do sol pode causar manchas.

Fonte: Nueva Mujer