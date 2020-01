Os signos do zodíaco que precisarão se curar no amor

Durante esta semana, alguns signos do zodíaco precisarão se curar no amor e começar a enxergar este sentimento de outra forma.

Confira quais são:

Áries

A realidade no amor nem sempre é fácil de assimilar ou aceitar. Neste momento, é hora de enfrentar as verdades se concentrando no perdão, consideração e compaixão. Independente dos resultados é preciso dar um tempo para se curar e superar as dificuldades que o abalaram.

Gêmeos

Neste momento, o apoio ou a falta dele podem complicar suas decisões, especialmente no amor. É preciso se dar a oportunidade de ajustar as coisas com diálogo e confiança em si mesmo, evitando ficar confuso sobre o que as outras pessoas esperam que você faça.

Câncer

Quando sua fé no amor é abalada, os conselhos e ajuda de pessoas queridas ou profissionais podem ajudá-lo a não se fechar para este sentimento. Neste momento, é hora de mudar de perspectiva e não temer seguir em frente em busca de algo mais profundo. Apenas cuide de si sem levantar barreiras ao seu redor.