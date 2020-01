Recente versão beta para Android revela novo recurso do WhatsApp

Uma recente versão beta, para o sistema operacional Android, revelou um novo recurso do aplicativo de mensagens WhatsApp.

Como divulgado pelo site especializado WABetaInfo, a plataforma desenvolve o recurso de stickers (adesivos) animados.

A novidade, já em fase de testes, deve ser liberada muito em breve para todos os usuários da popular plataforma (Android e iOS).

Tema noturno

O WhatsApp também enviou recentemente uma nova atualização beta para o sistema operacional iOS, elevando a versão para 2.20.20.17.

No update, foram divulgados alguns detalhes do recurso tema escuro. Como revelado, o app implementou uma tela de apresentação escura e outros pequenos detalhes do dark theme.

Ainda segundo WABetaInfo, o app beta para iOS já é totalmente compatível para receber a ativação do recurso direto do servidor da plataforma.

