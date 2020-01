Os signos que são os melhores conselheiros do zodíaco

Às vezes é uma benção ter aquela pessoa que banca o terapeuta, ouve os seus problemas e ainda ajuda com bons conselhos. No final, a gente sabe que tudo depende de nós mesmos, mas esse tipo de apoio e opinião amiga pode fazer toda a diferença para resolver a situação.

Hoje, a gente preparou uma lista com os melhores conselheiros do zodíaco, veja:

Gêmeos

O geminiano é conhecido por sua capacidade de se conectar com qualquer pessoa, e isso acontece porque ele possui um grande coração. Sempre sabe o que dizer e tem um conselho que aliviará suas preocupações, pelo menos durante algum tempo.

Além disso, ele sabe escutar e nunca vai te pedir para calar, mesmo que já esteja um pouco cansado de te ouvir. Seu conselho sempre está cheio de verdades e objetividades necessárias.

Câncer

Não quer nada além de ajudar as pessoas queridas. O canceriano pode te dar amor, um ombro para chorar e atenção nos momentos de aflição, isso faz com que seus conselhos sejam tão importantes.

Eles só esperam serem retribuídos quando precisarem da mesma ajuda e podem ficar muito magoados se isso não acontecer.

Virgem

O virginiano analisa os detalhes de toda a situação. Por isso, sempre acha a melhor solução para o que está te afligindo, chegando à raiz do problema e identificando seus obstáculos.

Ele também permitirá que você fale sobre tudo o que deseja, mesmo se você se tornar uma pessoa redundante. No entanto, no final, ele sempre terá em suas mãos uma solução para enfrentar o que for.

Libra

Quando se trata dos problemas de outra pessoa é um excelente conselheiro. Escuta todos os detalhes e pode conseguir resolver qualquer coisa. Eles têm um senso inato de equilíbrio e trabalhará com todos os envolvidos para encontrar a melhor saída possível.

O talento do libriano é ouvir cada lado da história sem julgar, sendo justo e tentando aconselhar da forma mais correta.

Peixes

Ele sabe como ouvir e expressar sua opinião com muito cuidado. Pensa no que vai dizer e te ajuda a ver as coisas de uma forma muito mais clara e de maneira calma.

Eles usam empatia para ajudar os outros a entender seus próprios sentimentos e superar os desafios emocionais. O pisciano deseja de verdade te ajudar com os seus problemas ou pelo menos acalmar seus nervos para você poder pensar e agir melhor.