Fantasias em grupo, tiaras e ombreiras são apostas do carnaval 2020

Você já deve ter ouvido que brasileiro deixa tudo para última hora, mas esse ditado popular não é verdade – pelo menos quando o assunto é carnaval. Segundo a rede social Pinterest, as buscas por esse termo no Brasil começam aumentar já em setembro do ano passado; no caso de 2020, os foliões começaram a pensar nos preparativos da festa com pelo menos cinco meses de antecedência.

Bruno Galante/Metro Jornal

O levantamento da ferramenta para este ano aponta que as fantasias em grupo são tendência, os termos "fantasia carnaval amigas" teve um aumento de 923%, "fantasia carnaval dupla" cresceu 535% e "fantasia de carnaval casal" teve uma alta de 477%.

A atriz Mariana Ximenes dança com o estilista Walério Araújo no Acadêmicos do Baixo Augusta / Henrique Barreto/Futura Press

Os acessórios também se destacaram entre os "pins" (nome dado às publicações no Pinterest) que estão em alta: as tiaras foram 757% mais buscadas e as ombreiras, 193%. Essas tendências podem ser achadas em lojas como a Renner, que traz os enfeites de cabelo em sua coleção temática com preços que vão de R$ 29,90 a R$ 39,90. Quem é do bloquinho do faça você mesmo pode seguir os tutoriais disponíveis online.