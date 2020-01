Os signos do zodíaco que podem ser egoístas sem perceber

Alguns signos do zodíaco podem ser muito individualistas para resolver suas questões, o que faz com que eles sejam egoístas com os outros, mesmo sem se dar conta.

Confira se você está nesta lista:

Touro

Sua natureza gananciosa e materialista nem sempre deixa o taurino perceber que está sendo injusto. Ele costuma ser teimoso e se comprometer apenas com as próprias necessidades, afetando aqueles que esperam algo recíproco da sua parte.

Câncer

O canceriano pode acumular tantos sentimentos e conflitos que não conseguem enxergar quando isso também está acontecendo com o outro. Por isso, ele tende a focar muito em si, deixando de considerar perspectivas importantes para sair dos próprios problemas ou amenizar a dor do outro.

Capricórnio

Quando está diante de problemas, o capricorniano pode olhar apenas para as soluções que serão positivas para ele. Suas habilidades de resolução também podem ser muito práticas, ignorando sentimentos e perspectivas que também ajudariam as pessoas ao seu redor.