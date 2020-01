Battle Royale: Garena anuncia Liga Brasileira de Free Fire

A Garena revelou nesta semana detalhes da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), próxima novidade do game battle royale. Como divulgado pela empresa em comunicado, a LBFF será dividida entre Séries A, B e C. A Série A, principal delas, possuirá partidas semanais presenciais.

Trata-se do Estúdio 1, dentro do complexo dos Estúdios Quanta, em São Paulo, com mais de 1.200m2, sendo 500m2 deles dedicados à área de produção, além de sala de imprensa e criação de conteúdo.

A Série A será composta por 12 times: B4, Black Dragons, Corinthians, Furia, INTZ, LOUD, paiN Gaming, PRG, Red Canids, SKS, Team Liquid e Vivo Keyd. Nesta primeira etapa, ainda não existirá uma série B, que será formada futuramente por times que subirem da Série C e caírem da Série A. Por falar em Série C, esta será composta por centenas de times de entrada.

Mundial no Brasil

Com o anúncio da LBFF, o calendário de competições de Free Fire ao longo de 2020 fica ainda mais robusto.

Seguindo a boa fase do país, a Garena também revelou que a final do próximo Free Fire World Series, acontecerá no Brasil, em novembro deste ano. Mais novidades serão divulgadas em breve em breve.

Com informações da Garena

