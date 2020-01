Plataforma ajuda a transformar seu talento em fonte de renda

Ter mais de uma fonte de renda não é mais realidade distante, nem exclusividade dos "workaholics" – os viciados em trabalhar. A habilidade em múltiplas funções já é praticamente um requisito para se exceder em seu emprego, mas ser um trabalhador multifacetado também pode permitir transformar um dom, um hobby ou um gosto pessoal em dinheiro.

A plataforma OiTO auxilia neste processo. Nela, pessoas em diversas cidades pelo Brasil se cadastram e oferecem um serviço, que muitas vezes é mantido simultaneamente a um emprego formal.

Coordenadora disciplinar em uma escola particular, Tatiana Santos viu no site uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra, e resolveu criar um perfil como cozinheira. Ela então criou o “Delícias da Tatê” e é uma das 678 pessoas que utilizam a startup com cadastro feito em até três habilidades diferentes.

"Sempre gostei de cozinhar. É uma terapia para mim. Então sempre assisti a programas de culinária, pesquisava receitas na internet, e ia para a cozinha executar o que aprendia", conta. "Como as receitas faziam sucesso, pensei que poderia tentar como uma renda extra."

Utilizando a plataforma

A OiTO é totalmente gratuita. Para usar, é só acessar o linkoito.app e cadastrar suas habilidades e serviços. Depois é só aguardar que logo alguém entrará em contato para contratá-lo.

É possível cadastrar as mais diversas habilidades – DJ, cozinheiro, massagista, goleiro de aluguel, entre outros – e ser contratado para exercê-las pontualmente.

Além dos serviços “mais comuns” (encanador, garçom, fotógrafo, entre outros), a aba definida como “ajudinha” possui algumas curiosas profissões, como vovó de aluguel (uma senhora para arrumar seu guarda-roupa), goleiro de aluguel, gamer (uma pessoa para jogar vídeo-game com você) e até aulas de reforço das mais variadas disciplinas.

"Somos responsáveis pelo ‘match’ entre o cliente e o prestador de serviços. Podemos dizer até que somos as atuais páginas amarelas", explica Karine Gonzaga, cofundadora da OiTO.

"Caso a pessoa tenha uma habilidade que não está no site, ela pode entrar em contato com a gente dando a sugestão e avaliaremos a real necessidade de tê-la na plataforma, assim podemos acrescentá-la", continua Karine.



Conciliando dois "empregos"

Ter mais de uma fonte de renda disponível pode ser uma mão na roda, auxiliando a juntar dinheiro mais rapidamente. Mas é possível manter a dupla jornada a longo prazo?

Tatiana Santos, a "Tatê", conta como consegue manter seu emprego na escola e o "Delícias da Tatê": "Pego encomendas com antecedência. Em média peço 48 horas, se a encomenda for muito grande o prazo de antecedência pode ser maior", diz. "Faço à noite, e fins de semana. Sobra tempo sim. Eu organizo todo o meu processo de produção para otimizar o meu tempo, assim consigo atender e ter o meu momento de lazer".

É também importante reconhecer seu limite e não tentar abarcar mais do que sua rotina aguenta. "Dentro da nossa organização não extrapolamos a quantidade de encomendas", continua Tatê. "Isso é importante para oferecer qualidade e a atividade não se tornar estressante."

A plataforma OiTO também mantém um blog com dicas para quem deseja aumentar sua produtividade nos serviços oferecidos.

Contratando um serviço

Para quem deseja contratar alguém pela plataforma, é só entrar no site OiTO.app, se cadastrar, procurar o profissional que deseja e contratar.

O pagamento pelo serviço e negociações são feitas diretamente com o prestador contratado. Ao final do serviço, o cliente deverá fazer uma avaliação do prestador e o mesmo deverá avaliar o cliente, permitindo assim que ambos permaneçam na plataforma.