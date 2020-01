Smoothie de morango e melancia para se refrescar e perder peso

Não há nada tão refrescante quanto este smoothie de morango e melancia. Coberto com sementes de chia, esse batido de frutas frescas com iogurte é o que você precisa para consumir os nutrientes necessários para te manter ligado o dia todo.

Ingredientes

1 colher (sopa) de mel

50 gramas de melancia picada

100 gramas de morangos frescos

150 gramas de iogurte desnatado

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Despeje o smoothie em um copo e adicione 1/4 xícara de sementes de chia. Misture tudo antes de beber.

Os benefícios do morango

De acordo com o site Dr. Axe, os morangos ajudam a desintoxicar o corpo e a restaurar a saúde do trato digestivo com antioxidantes anti-inflamatórios. As suas vitaminas A e C, assim como as suas fibras solúveis e insolúveis, são necessárias para o processo de desintoxicação do organismo.

Os benefícios da melancia

Segundo o mesmo portal, a melancia é carregada com antioxidantes e está associada a vários benefícios para a saúde, como aumento da imunidade, melhoria da saúde do coração e ajuda no processo de perda de peso.