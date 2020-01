Os signos do zodíaco que menos pensam nas consequências

Alguns signos do zodíaco não refletem com clareza sobre as consequências que suas atitudes podem desencadear.

Confira quais são:

Áries

A impulsividade e pressa do ariano o faz pensar no que deseja primeiro. Este signo nem sempre consegue entender que boas decisões são tomadas com reflexão e tempo, o que faz com que ele não dê um passo atrás para considerar se está realmente agindo da melhor forma. Quando amadurece, pode perceber que agiu de forma infantil, mas isso não significa que ele chorará o leite derramado.

Escorpião

Sua sede de estar no controle pode ser muito egoísta para considerar consequências. Por isso, este signo acaba não respeitando e manipulando situações para chegar onde deseja, intimidando e podendo fazer o outro acreditar que possui a culpa por suas reações pouco pensadas.

Sagitário

O sagitariano tem dificuldade em assumir seu controle sobre os caminhos que escolhe, sendo inconsequente até mesmo com aquilo que afeta somente ele mesmo. Desta forma, este signo é capaz de atrair problemas e elaborar estratégias para que outras pessoas resolvam as coisas para ele, acreditando que a vida coloca por si só os obstáculos que o atrapalham.